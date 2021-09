lundi 6 septembre 2021 • 341 lectures • 0 commentaires

Politique 4 heures Taille

Mamoudou wane secrétaire général de la coordination B du Parti socialiste aux Parcelles assainies annonce une plainte contre des proches de Alioune Ndoye. Il estime avoir été victime d’une tentative d’agression de la part de proches du maire de Dakar Plateau. Ce, lors de la réunion du secrétariat exécutif national.

«Venu répondre à la convocation du secrétariat exécutif national, le jeudi 02 septembre 202, j’ai fait l’objet de violences physiques et verbales de la part d’éléments de la sécurité du camarade Alioune Ndoye. Ils ont proférés des injures et m’ont menacé de mort», a indiqué Mamoudou Wane dans une note adressée à leur secrétaire général, Aminata Mbengue Ndiaye, selon Le Quotidien.



Une accusation balayée par le camp de Alioune Ndoye. Kadialy Gassama, proche du maire de Dakar Plateau précise: «Mamoudou Wane n’a jamais été agressé, mais il y a eu échanges de propos et ça s’est arrêté là. Les faits, tel qu’il les décrit, ne se sont pas passés comme ça (...) Il veut en faire une surenchère. Je ne sais pas quels sont ses motivations réelles.»