iGFM (Dakar) Le PSG s'est imposé largement dominé (6-1) contre Angers, vendredi soir, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. De retour de blessure, Gana Gueye a marqué son premier but de la saison.

Disposé en 4-2-3-1 avec Neymar et Julian Draxler titulaires mais sans Ander Herrera, le club de la capitale ouvrait la marque sur une petite gourmandise d'Alessandro Florenzi, ce dernier enchaînant un contrôle du droit et une volée du même pied pour trouver la lucarne opposée (1-0, 7e). La partie était animée et Bahoken répondait de la tête (13e), avant que Kylian Mbappé pense profiter d'une sortie hésitante de Paul Bernardoni (15e). Bahoken fonçait ensuite en profondeur mais se heurtait à la sortie rapide et dans ses pieds de Keylor Navas (28e).

Premier but de la saison pour Gueye

Neymar doublait finalement la mise suite à un superbe travail de Kylian Mbappé côté gauche (2-0, 36e). Puis, coup sur coup, Alessandro Florenzi (41e) et Mbappé (43e) étaient proche de rendre l'écart plus fleuve. La tendance se confirmait au retour des vestiaires avec un doublé de Neymar, suite à une intervention manquée d'Ismaël Traoré (3-0, 47e). Le capitaine du SCO se rattrapait dans la foulée en réduisant l'écart de la tête (3-1, 52e). Une bouffée d'air de courte durée, puisqu'un Julian Draxler en forme ce soir inscrivait son nom au tableau d'affichage d'un plat du pied (4-1, 57e). Idrissa Gueye qui revient de blessure, alourdissait la marque sur un service de Neymar (5-1, 71e), avant que Kylian Mbappé ne devienne le sixième meilleur buteur de l'histoire du PSG en concluant une action déclenchée par Sarabia (6-1, 84e). Un retour gagant pour l'international sénégalais.

Paris remonte provisoirement à la deuxième place du classement derrière le Stade Rennais, Angers est huitième.