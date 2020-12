Le match de Ligue des champions PSG-Basaksehir a été interrompu à la 23e minute ce mardi, après une allégation raciste du quatrième arbitre de la rencontre envers un membre du staff turc. Cette scène a fait vivement réagir le monde du sport.

SAY NO TO RACISM. ❌❌❌



M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊🏽