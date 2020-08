PSG-Bayern : quelles équipes pour Tuchel et Flick?

iGFM (Dakar) PSG et Bayern Munich s’affrontent, ce dimanche (19h GMT), à Lisbonne, en finale de la Ligue des Champions version covid-19. Les deux équipes se promettent l’enfer. A cet effet, les techniciens comptent aligner leurs meilleurs joueurs.

Gana et Verrati sur le banc, Herrera et Marquinhos et Paredes titulaires

Thomas Tuchel devrait finalement titulariser Marco Verratti dans l’entrejeu ce dimanche en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Keylor Navas a lui aussi de grandes chances de retrouver sa place dans les buts parisiens même s’il existe encore une légère incertitude.

Désormais totalement remis de sa blessure, l’international italien est opérationnel pour cette finale. Mais malgré ses quelques minutes contre le RB Leipzig, le milieu de terrain ne devrait pas réintégrer le onze de départ de Thomas Tuchel. C’est Leandro Paredes qui devrait donc débuter aux côtés d’Ander Herrera et Marquinhos. Absent lors de la demi-finale, Keylor Navas est opérationnel mais ne sera peut-être pas à 100%. La défense ne change pas et le trio Neymar-Mbappé-Di Maria sera aligné en attaque. Mauro Icardi devrait donc à nouveau débuter la rencontre sur le banc.

L’équipe de départ probable du PSG : Navas – Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat -Marquinhos, Herrera, Paredes – Neymar – Mbappé, Di Maria

Hans-Dieter Flick ne change rien

Même si Hans-Dieter Flick a laissé planer le doute sur la présence de Jérôme Boateng dans le onze de départ pour la finale de Ligue des Champions contre le PSG, le technicien allemand semble avoir sa composition d’équipe de départ en tête.

Le défenseur allemand a de grandes chances de débuter cette finale face au PSG avec David Alaba à ses côtés en défense centrale. Joshua Kimmich devrait débuter dans le couloir droit de la défense et Benjamin Pavard (retour de blessure) serait alors sur le banc. Kingsley Coman est en balance avec Ivan Perisic alors que Thomas Müller, Serge Gnabry et Robert Lewandowski sont assurés de faire partie du onze de départ selon la presse allemande.

La compo probable du Bayern : Neuer – Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Goretzka, Alcantara – Perisic (ou Coman), Gnabry – Müller, Lewandowski