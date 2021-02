mercredi 17 février 2021 • 152 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Et si Kylian Mbappé désirait quitter le PSG à l'issue de cette saison ? Le club francilien serait alors contraint de céder l'attaquant français, mais voudrait en tirer une très grosse somme, renseigne Le Parisien cité par Footmercato.

«La question revient souvent. Ce serait "con" de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais... Je laisse parler, je n’écoute pas trop ce que les gens disent sur mon avenir. J'ai toujours dit que j'étais heureux ici, je suis encore plus heureux avec ce genre de matches». Hier soir, après son triplé fracassant face au FC Barcelone, Kylian Mbappé n'a pas pu échapper, encore, à la question sur son avenir. Forcément, après une telle démonstration, l'Europe du football est en pâmoison devant l'international français de 22 ans. Et pourrait pousser ses courtisans déclarés (Real Madrid et Liverpool) à tout tenter pour le recruter cet été.

Mbappé sous contrat jusqu'en juin 2022

Comme vous le savez déjà, Kylian Mbappé est lié au PSG jusqu'en 2022. Ce qui laisse deux options claires d'ici la fin de la saison : soit il quitte le club francilien à l'intersaison, soit il prolonge son contrat. Mais en aucun cas le PSG ne le laissera partir libre en juin 2022. C'est donc tout un club qui est pendu aux lèvres de l'attaquant quant à sa décision.

La barre est très haute

Que se passera-t-il s'il informe sa direction qu'il souhaite changer d'air ? Les dirigeants fixeront un prix. Selon la presse espagnole ces derniers mois, le Real Madrid se disait confiant quant à la possibilité de boucler une opération à 180 M€ (environ 117 milliards FCFA). Selon les informations du Parisien ce mercredi, le PSG a fixé le tarif à 200 M€ minimum (environ 130 milliards FCFA).

Un montant qui paraît déjà anachronique au regard de l'impact économique énorme de la crise sanitaire sur les clubs professionnels. Pour beaucoup, les prix des transferts seront à la baisse pour de nombreuses années. Sauf que la perspective d'attirer celui qui est considéré par beaucoup, comme l'immense star des dix prochaines années, peut pousser les clubs les plus riches à s'autoriser un dernier coup d'éclat sur le mercato. A suivre...