mercredi 21 octobre 2020

iGFM (Dakar) Idrissa Gana Gueye, le milieu de terrain parisien, sera absent plusieurs semaines en raison d'une blessure aux aux ischios-jambiers, renseigne RMC.

Nouveau coup dur pour le Paris Saint-Germain. Mardi soir, le club de la capitale s'est incliné face à Manchester United et il a en plus perdu un nouveau joueur sur blessure. Il s'agit d'Idrissa Gueye, remplacé à la mi-temps par son entraîneur Thomas Tuchel, après une prestation indigne par ailleurs.

Le Sénégalais était en effet bien touché. Selon RMC, il souffre d'une déchirure aux ischios-jambiers et devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Un coup dur supplémentaire pour Tuchel, qui doit déjà se passer actuellement dans ce secteur du jeu de Marco Verratti et Leandro Paredes.

Vers un forfait contre la Guinée Bissau

C'est aussi une mauvaise nouvelle pour Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal. Avec cette nouvelle blessure, l'international sénégalais devrait manquer la double confrontation contre la Guinée Bissau (11 et 15 novembe 2020), comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022.