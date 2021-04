mercredi 14 avril 2021 • 184 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Encensé de toutes parts, Idrissa Gana Gueye est devenu incontournable dans l'entrejeu du PSG depuis deux mois. IGFM tente de décrypter les raisons de cette régularité.

C'est ce qu'on appelle un changement de régime. Si on avait dit il y a seulement deux mois que Gana Gueye ferait partie des joueurs qui ont conduit le Paris Saint-Germain en demi-finales de la Ligue des champions, personne n'aurait misé sur ce scénario. Aujourd'hui, l'international sénégalais est encensé de toutes parts. Ce qu'il n'avait jamais eu depuis sa grosse prestation XXL face au Real Madrid (3-0) en septembre 2019. Pourtant, il commençait à perdre progressivement sa place de titulaire la saison passée et même d’être présenté parmi la liste des candidats au départ au cours des deux derniers mercatos.

"Pochettino connaissait les performances de Gana..."

"C'est vrai qu'il monte en puissance. Donc, c'est un joueur qui est en confiance et on disait qu'il allait partir durant le dernier mercato, mais il est resté depuis l'arrivée de Pochettino. Cela veut dire qu'il a la confiance de l'entraîneur. D'ailleurs, Pochettino le connaissait et le suivait lorsqu'il était en Angleterre. Surtout que lui aussi, il était en Angleterre. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises en Angleterre. Ce qui lui a permis de découvrir ses performances et connaître ses qualités", a analysé l'entraîneur sénégalais Abatalib Fall joint au téléphone par IGFM.

Départ de Tuchel, le déclic

Le technicien a par ailleurs évoqué l'affaire entre l'ancien entraîneur du PSG et l'actuel Directeur sportif du club de la capitale française. "Le problème Léonoardo-Tuchel avait causé ce manque de confiance. Et le départ de Gana Gueye dépendait de Léonardo. Donc, le joueur subissait tout cela, mais avec l'autorité de Pochettino, Gana a retrouvé la confiance raison pour laquelle il réalise de belles choses actuellement. C'est bon pour lui. Pourtant c'est le même joueur mais ce n'est plus les mêmes performances. C'est le travail abattu par l'entraîneur qui fait que le joueur retrouve la confiance et la satisfaction", a soutenu Abatalib Fall, exhortant Gana à continuer sur cette lancée en faisant preuve de régularité pour prouver qu’il a bel et bien sa place dans cette équipe.

En tout cas mardi face au Bayern Munich, le milieu de 31 ans a réussi 82% de ses passes.