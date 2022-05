dimanche 15 mai 2022 • 1585 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Pourquoi Idrissa Gueye n'a-t-il pas pris part à l'éclatante victoire du Paris Saint-Germain à Montpellier (4-0) ? Le milieu de terrain n'est pas blessé, et a bel et bien fait le déplacement dans l'Hérault avec ses coéquipiers. Mais pour finalement passer la rencontre en tribunes.

"Pour des raisons personnelles", a expliqué Mauricio Pochettino après le match concernant une absence qui "a suscité de nombreux commentaires en interne", selon L'Équipe.



Et pour cause : certains estimeraient visiblement que le Sénégalais a fait exprès de rater cette rencontre placée sous le signe de la journée contre l'homophobie, lors de laquelle les joueurs portent un flocage aux couleurs arc-en-ciel.



«Dans le cadre de la journée mondiale contre l’homophobie du 17 mai, la Ligue 1 se mobilise. Les maillots parisiens reprennent le drapeau arc-en-ciel, symbole de paix, de diversité et symbole par excellence du mouvement LGBT», avait tweeté le PSG avant le début de la rencontre.



L'an dernier déjà, il avait ptétexté une "gastro" pour ne pas prendre part à la rencontre. D'après son entourage, cette absence serait la conséquence d'un gala de charité organisé par son association jeudi, auquel de nombreux joueurs parisiens ont participé, indique l'Equipe.

