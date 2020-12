mercredi 9 décembre 2020 • 149 lectures • 0 commentaires

Hier soir, les personnes présentes au Parc des Princes ont assisté à un événement historique en Ligue des Champions. Pour la première fois, les joueurs des deux équipes ont décidé de quitter le terrain après les insultes racistes proférées par le quatrième arbitre, Sebastian Colţescu, à l'encontre de Pierre Webo, membre du staff stambouliote.

Très discrète tout au long de la soirée, l’UEFA a fini par informer que la rencontre ne reprendrait pas et qu’elle reprendra à la 13e minute ce mercredi à 18h55 (17h55 GMT). L’instance dirigeante du football européen a également précisé que le corps arbitral sera remplacé. Ainsi, Ovidiu Hațegan cédera sa place au Batave Danny Makkelie. Il sera assisté par son compatriote M. Diks et les Polonais, Messieurs Boniek et Frankowski.