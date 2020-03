PSG : le coronavirus chamboule tout

iGFM-(Dakar) Alors que le PSG se déplaçait à Strasbourg pour affronter le Racing cet après-midi, la rencontre a été annulée à cause des risques liés à l’épidémie de coronavirus. De quoi chambouler un calendrier déjà chargé…

« C’est la préfecture qui nous a envoyé un arrêté préfectoral. La raison est simple : parmi le public attendu, 25% des billets étaient achetés par des supporters du Haut-Rhin. Leur arrêté est clair, le match ne peut se tenir en aucun cas ». Le boss de la LFP Didier Quillot s’est exprimé sur le report du match Strasbourg-PSG sur les antennes de Canal+ vendredi soir. Une décision qui est donc totalement étrangère à la ligue, mais qui va poser de sacrées questions niveau organisation, puisque le PSG a déjà des semaines à venir bien remplies, entre championnat, les deux finales de Coupe et une éventuelle qualification en quarts de finale de Ligue des Champions.

« On n’a pas d’idée de date de report, cela dépend du calendrier du PSG, qui est chargé, et l’évolution du risque sanitaire. Notre objectif et notre stratégie, c’est que tous les matchs doivent avoir lieu et le championnat doit se finir le 23 mai, quelles que soient les conditions, et on va reporter à la première date rendue disponible », a ajouté Quillot quant à la date à laquelle se jouera cette rencontre face à Strasbourg. Le club de la capitale lui voulait jouer à huis clos en Alsace, comme l’a expliqué RMC Sport dans la soirée de vendredi.

PSG – Borussia Dortmund reporté ?

Thomas Tuchel et ses troupes n’auront ainsi pas eu droit à un dernier test pour préparer la rencontre ô combien décisive face au Borussia Dortmund de mercredi soir. Ce duel en terres alsaciennes aurait ainsi pu permettre à des joueurs récemment blessés ou à court de forme, comme Angel Di Maria, de retrouver des sensations avant ce match aller. Le Parisien explique que Tuchel avait prévu de faire jouer Neymar pour qu’il ait du rythme, et le joueur attendait également ce match. Mais comme l’explique l’Equipe, l’hypothèse que cette rencontre ne se dispute pas ce mercredi existe aussi.

Une possibilité qui dépendra de l’évolution de l’épidémie, explique le journal. La rencontre pourrait ainsi être repoussée à la semaine prochaine et se jouer le 17 ou le 18 mars, semaine où se joueront le reste des retours des huitièmes et où le Paris Saint-Germain n’a aucune rencontre de prévue. C’est le préfet de Paris qui tranchera. Reste aussi l’hypothèse de jouer à huis clos, une possibilité qui intéresse le Borussia Dortmund mais qui fait logiquement moins les affaires du PSG. Il faudra donc attendre pour en savoir plus, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que les Parisiens ne peuvent pas préparer le match le plus important de leur saison dans les meilleures conditions…