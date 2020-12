jeudi 24 décembre 2020 • 446 lectures • 0 commentaires

PSG : le coût du licenciement de Thomas Tuchel et son staff

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) C'est désormais confirmé par l'ensemble des médias en France et en Allemagne, Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur du Paris SG. Les derniers détails sont en cours de résolution entre le club de la capitale et les avocats de l'Allemand.

Le Parisien nous apprend que le licenciement de l'Allemand et son staff (ses adjoints Zsolt Low et Arno Michels notamment), à six mois des termes de leurs contrats, coûtera environ 7 M€ (environ 4 milliards CFA) aux Rouge-et-Bleu.

Avec Footmercato



Cet article a été ouvert 446 fois.

Publié par Mamadou Salif editor