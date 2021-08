PSG : le message de bienvenue de Mbappé à Messi

jeudi 12 août 2021

iGFM (Dakar) «Bienvenue à Paris, Léo,» a écrit Mbappé accompagné de photos à en salle d'entraînement. Et dans sa story Instagram, le numéro 7 parisien a reposté ce message avec un mot en plus : «légende». Le joueur de 22 ans, qui n'a toujours pas prolongé avec le Paris SG à un an de la fin de son contrat, est donc ravi de l'arrivée de l'ancien capitaine du Barça.

Publié par Mamadou Salif editor