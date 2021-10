lundi 18 octobre 2021 • 77 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) A la veille de son match contre Leipzig, le PSG a fait le point sur son infirmerie.

Après une nouvelle trêve internationale épuisante, le PSG a dû faire sans ses joueurs internationaux sudaméricains face à Angers vendredi. Mais si Angel Di Maria, Lionel Messi et compagnie seront de retour pour le duel face à Leipzig mardi soir au Parc des Princes, ça ne sera pas le cas de Neymar, ni de Paredes.

Le PSG vient effectivement de publier un communiqué officiel dans lequel on apprend que la star de la Canarinha souffre de pépins physiques. « Neymar Jr présente des douleurs aux adducteurs depuis son retour de l’équipe nationale et devra prolonger une période de soins de quelques jours avant un retour normal avec le groupe », peut-on lire. Rien de grave a priori, contrairement à Leandro Paredes qui est blessé au quadriceps droit et ne sera pas de retour avant la prochaine trêve internationale de la mi-novembre. Sergio Ramos est lui, sans surprise, toujours indisponible.