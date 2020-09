dimanche 13 septembre 2020, par Mamadou Salif

International 9 heures 123 lectures • Taille

iGFM (Dakar) La femme de Leonardo, Anna Billo, présentatrice sur Sky Italia, a révélé ce samedi que son mari et elle avaient été contaminés par le Covid-19 au mois d'avril.

Touché actuellement par la pandémie du Covid-19, même si les dernières nouvelles sont plutôt réjouissantes avec les retours de Neymar, Keylor Navas, Angel Di Maria et Leandro Paredes - contrairement à Marquinhos, Mauro Icardi et Kylian Mbappé - pour le Classique dimanche (21 heures), le PSG a aussi vu son directeur sportif, Leonardo, contracter le virus beaucoup plus tôt. C'est sa femme Anna Billo qui l'a révélé ce samedi dans une interview à Sportsweek, le supplément hebdomadaire de la Gazzetta dello Sport.

« Cela a été long et difficile. Il a fallu attendre un mois et demi avant que nos tests deviennent négatifs »

« Je l'ai eu, toute la famille l'a eu », a confié la présentatrice de la Ligue des champions sur Sky Italia, précisant que leur jeune fils Thomas avait été le plus atteint « au début, quand la France est passée au confinement », mi-mars. « Pendant trois jours, ça a été terrible. Après dix jours, Leonardo et moi l'avons attrapé à notre tour. [...] Cela a été long et difficile. Il a fallu attendre un mois et demi avant que nos tests deviennent négatifs. »

Anna Billo ne s'est pas contentée d'évoquer sa vie privée avec Leonardo, elle a aussi affirmé que son mari avait tenté de convaincre Andrea Pirlo de venir travailler avec lui à Paris. Mais le champion du monde 2006 avec l'Italie a finalement choisi de débuter sa carrière d'entraîneur à la Juventus.