samedi 26 décembre 2020 • 71 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La nouvelle était surprenante. Juste après la victoire 4 buts à 0 contre Strasbourg en Ligue 1, le PSG aurait limogé Thomas Tuchel. Si ce n'est pas encore officiel, le nom de son remplaçant serait déjà connu. C'est Mauricio Pochettino qui prendrait place sur le banc du club de la capitale.

Tout sauf un hasard si l'on en croit les informations de The Independent. En effet, le quotidien britannique explique que Leonardo était en contact avec l'Argentin depuis plusieurs mois. L'ancien coach de Tottenham était ainsi régulièrement sondé sur sa motivation et ses idées s'il venait à être choisi pour prendre la tête du PSG. Et il aurait apparemment convaincu…

Footmercato