iGFM (Dakar) Sous le feu des projecteurs ces dernières heures, Kylian Mbappé est amer. Remonté contre le Paris Saint-Germain, l'attaquant international français, pourtant récemment prolongé jusqu'en juin 2025, se rapproche inexorablement de la sortie. La faute à de nombreuses promesses non tenues...

Le feuilleton Kylian Mbappé ne fait que commencer mais risque bien d'enflammer les prochaines semaines et le futur mercato ! Frustré par son positionnement, celui qui s'était targué d'un #PivotGang, dans une story Instagram, pour manifester son mécontentement après le nul concédé face au Stade de Reims a, semble-t-il, beaucoup de choses à reprocher à sa direction. À tel point que la relation entre le club de la capitale, actuel leader de Ligue 1, et sa star semble définitivement cassée. Marca révèle, ce jeudi, de nouvelles informations sur les causes de ce lien rompu.



Remonté contre son club après les révélations de Mediapart concernant l'armée de faux comptes payée par le PSG pour le critiquer sur les réseaux sociaux, l'ancien Monégasque ne semble guère apprécier son statut actuel. La faute à de nombreuses promesses non tenues mais qui avaient pourtant été faites pour tenter de convaincre le Bondynois de prolonger dans la capitale plutôt que de partir librement au Real Madrid. Résultat ? Celui qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en juin 2025 voudrait, déjà, mettre les voiles.



Le PSG avait promis 500 millions pour résilier les contrats de Neymar et Messi !



Dans cette optique, le quotidien espagnol précise que Kylian Mbappé aurait fortement conseillé le champion de France en titre de recruter Aurélien Tchouameni, alors à l'AS Monaco, mais qui a finalement pris la route du... Real Madrid. Plus encore, Marca révèle que la direction parisienne avait promis au champion du monde 2018 qu'elle avait à sa disposition 500 millions d'euros (330 317 826 250 FCFA), pour résilier les contrats de Neymar et Lionel Messi ! Désireux de s'investir aux côtés de l'Argentin, le numéro 7 des Rouge-et-Bleu comptait, en revanche, sur le départ du Brésilien.



Ciblé par Mbappé pour son manque d'investissement, l'attaquant auriverde, sous contrat jusqu'en 2027 et touchant un salaire de 30 millions d'euros par an, est malgré tout resté à Paris, et ce malgré une certaine pression mise par l'international français. La raison ? Nasser Al-Khelaïfi ne voulait pas rompre le contrat de l'ancien Blaugrana, sous peine de faire naître un scandale et «une moquerie envers le fair-play financier», comme précise le quotidien espagnol. De nouvelles révélations explosives qui risquent de rendre l'ambiance un peu plus électrique, à trois jours seulement du choc face à l'Olympique de Marseille, en clôture de la onzième journée de Ligue 1.



Avec Footmercato