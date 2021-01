samedi 2 janvier 2021 • 143 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain depuis quelques minutes, Mauricio Pochettino a expliqué son choix dans le communiqué du club. L'entraîneur argentin a hâte de travailler avec ses nouveaux joueurs.

Tout s'est donc passé en une dizaine de jours. Au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain contre Strasbourg en Ligue 1 (4-0), c'est à dire le 24 décembre, la presse allemande affirmait que Thomas Tuchel avait été remercié par le club de la capitale. Un licenciement inattendu que les Parisiens ont officialisé mardi, via un communiqué. Rapidement, le nom de Mauricio Pochettino est sorti du chapeau, et l'arrivée du technicien argentin a elle été officialisée ce samedi après-midi.

«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur de son équipe professionnelle. L’entraîneur argentin a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2022, plus une année en option, avec le club de la capitale», a écrit le Paris Saint-Germain dans son communiqué au sujet de son ancien joueur, qui avait porté les couleurs parisiennes entre 2001 et 2003. On attendait alors les premières déclarations du principal concerné, et celles-ci ont été publiées dans le communiqué.

«Je vais tout faire avec mon staff pour optimiser les résultats du Paris Saint-Germain»

«Je suis extrêmement heureux et honoré de devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Je remercie les dirigeants du club de la confiance qu’ils m’accordent. Comme vous le savez, ce club a toujours gardé une place particulière dans mon cœur. J’en garde des souvenirs magnifiques, notamment de l’atmosphère unique du Parc des Princes», a d'abord déclaré Mauricio Pochettino, auteur de 95 apparitions avec le Paris SG lors de son passage au début du siècle. L'ancien coach de Tottenham, qui était sans club depuis novembre 2019, a ensuite évoqué ses objectifs.

«Je reviens aujourd’hui au club avec beaucoup d’ambitions et d’humilité, tout en étant également très impatient de travailler avec des joueurs qui figurent parmi les plus talentueux du monde. Cette équipe a un potentiel fantastique et je vais tout faire avec mon staff pour optimiser les résultats du Paris Saint-Germain dans toutes les compétitions. Nous ferons aussi le maximum pour donner à notre équipe cette identité de jeu combative et offensive qu’ont toujours aimée les supporters parisiens.» Il ne reste plus qu'à se mettre au travail, avec un premier match mercredi face à l'ASSE (20h GMT).

Footmercato