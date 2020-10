mardi 20 octobre 2020 • 93 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Mardi soir (19h UTC), le PSG lance sa campagne européenne à domicile contre Manchester United. Et voici à quoi devrait ressembler son onze de départ.

Vice-champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain version QSI a enfin passé le fameux cap des quarts de finale de la Ligue des Champions. Désormais, les hommes de Thomas Tuchel vont devoir assumer leur nouveau statut, et ce, malgré plusieurs départs très remarqués (Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier et Eric-Maxim Choupo-Moting). Et pour débuter leur campagne continentale 2020/2021, les Franciliens auront la possibilité de remettre les pendules à l’heure contre Manchester United.

Venus humilier les Rouge-et-Bleu le 6 mars 2019 lors du huitième de finale retour (0-2, 3-1), les Red Devils avaient marqué leurs adversaires au fer rouge. Un an et demi après, les deux équipes n’ont toutefois plus grand-chose à voir. Côté parisien, le onze de départ de Thomas Tuchel sera en tout cas très différent. Comme à son habitude, Paris va devoir composer avec son lot d’absents (Marco Verratti, Mauro Icardi, Juan Bernat, Leandro Paredes et Thilo Kehrer).

Une défense de MU remaniée

Pour le reste, les cages devraient être gardées par Keylor Navas. Devant lui, le Costaricain pourra compter sur la charnière Presnel Kimpembe-Marquinhos. Alessandro Florenzi et Mitchel Bakker occuperont les flancs de la défense. Dans l’entrejeu, la recrue Danilo Pereira devrait vivre ses premières minutes sous la tunique francilienne. A côté de lui, TT alignerait le duo Idrissa Gueye-Ander Herrera. Et en attaque, ce sera sans doute du lourd avec un trio Neymar-Kylian Mbappé-Angel Di Maria.

Du côté de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer partirait avec David De Gea dans le but. Pour pallier les absences de Harry Maguire et Eric Bailly, OGS alignerait une défense à trois composée de Axel Tuanzebe, Victor Lindelöf et Luke Shaw. Le milieu de terrain afficherait un visage très fourni avec pas moins de cinq éléments : Aaron Wan-Bissaka, Scott McTominay, Paul Pogba, Alex Telles et Bruno Fernandes. Le Portugais serait positionné en soutien de la paire Marcus Rashford-Anthony Martial.