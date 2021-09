mardi 28 septembre 2021 • 248 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'Angleterre se méfie de l'attaque de feu du PSG, Karim Benzema peut réaliser un sacré record sur la scène européenne et Neal Maupay enflamme la Premier League, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Le trio Messi-Neymar-Mbappé fait peur aux Anglais

En Angleterre, les déclarations de Pep Guardiola font grand bruit et on tremble à l'idée d'affronter les stars parisiennes. Ce matin, le Daily Mirror nous gratifie d'un jeu de mots avec le célèbre film Citizen Kane d'Orson Welles sorti en 1941. Pour les hommes de Guardiola ce sera «la crainte de faire face à ce trio magique». Le coach espagnol en est conscient et a annoncé hier en conférence de presse que son équipe allait «souffrir» conte le PSG. Pour le Daily Star, «il sera difficile d'affronter le flair de Lionel» ! L'Argentin a souvent martyrisé Manchester City et le club anglais sait à quoi s'attendre avec le sextuple ballon d'or. Pour le Daily Telegraph, il y a carrément un «problème Messi». «Comment arrêter les superstars parisiennes», se demande Guardiola. Et comme le reprend le Daily Express, «Guardiola n'en a aucune idée» ! Pour Metro Sport, ils sont tout simplement «inarrêtables». Bref, toute l'Angleterre craint l'armada offensive du PSG…

Benzema a un record à aller chercher

En Espagne, les clubs de Madrid jouent également ce soir en Ligue des champions ! Un homme, comme souvent, fait la Une de AS ce matin, c'est Karim Benzema ! Le Real Madrid reçoit le petit poucet de la compétition, le Sheriff Tiraspol. Mais pour le journal madrilène, «le shérif c'est Benzema» ! Le Français peut inscrire un peu plus son nom dans la légende. S'il marque aujourd'hui, il égalera Raúl et deviendra le quatrième meilleur buteur de la Ligue des Champions. On peut être sûr que l'attaquant sera motivé pour y parvenir. De son côté Marca demande à Karim Benzema et Luis Suarez d'être «des tueurs devant le but» ce soir ! Ca sent la poudre à Madrid.

«Le diamant Maupay»

On retourne en Angleterre où un Français a brillé hier. En clôture de la 6e journée de Premier League, Brigthon est allé arracher un match nul (1-1) contre Crystal Palace, et c'est Neal Maupay le sauveur qui fait la Une du Daily Mail ce matin. «Le diamant Neal», s'amuse même le journal. Le tir gagnant de l'attaquant dans les dernières minutes a sauvé les Seagulls. On jouait aussi en Serie A entre Venise et le Torino. Là aussi les deux équipes se sont quittées sur match nul (1-1), comme le relaye Tuttosport ce matin. «Le club de Turin a jeté la victoire», appuie tout de même le quotidien local.

