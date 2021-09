mardi 28 septembre 2021 • 481 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Le PSG accueille Manchester City, ce soir (19h00), à l'occasion de la 2e journée de Ligue des Champions. Découvrez les compositions officielles.

Tenu en échec il y a deux semaines face au Club Brugge KV pour son entrée en lice dans cette Ligue des champions 2021-22 (1-1), le Paris Saint-Germain doit déjà réagir face à son plus grand concurrent du groupe A, Manchester City. Comme l'an passé, c'est Paris qui reçoit le premier dans cette double confrontation. Mauricio Pochettino aligne un 4-3-3, avec deux choix forts. Le premier (et peut-être le plus surprenant) c'est la titularisation de Gianluigi Donnarumma à la place de Keylor Navas dans les buts parisiens, alors que le Costaricien a disputé les deux dernières rencontres.

Le second se situe sur le côté gauche de la défense où l'explosif Nuno Mendes est préféré à Abdou Diallo. Au milieu, Idrissa Gueye (de retour de suspension) et Marco Verratti (de retour de blessure) sont alignés d'entrée, aux côtés du performant Ander Herrera. Le trio de rêve Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi est aligné devant. Ángel Di María est, lui, toujours suspendu. En face, Pep Guardiola, privé d'Ilkay Gündogan et d'Oleksandr Zinchenko, choisit notamment Aymeric Laporte au détriment de John Stones en charnière, et titularise Raheem Sterling en attaque.

Les compositions d'équipes :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - A. Herrera, I. Gueye, M. Verratti - L. Messi, K. Mbappé, Neymar

Manchester City : Ederson - K. Walker, R. Dias, A. Laporte, Joao Cancelo - B. Silva, Rodri, K. De Bruyne - R. Mahrez, Sterling, J. Grealish