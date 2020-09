dimanche 13 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM (Dakar) Idrissa Gana Gueye est titulaire pour le Classique PSG-OM prévu, ce soir (19h GMT), au Parc des Princes, comptant pour la 3e journée de Ligue 1 française.

Cette saison, le Classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille se joue dès la troisième journée. Pour autant, les Phocéens et les Parisiens n'ont joué qu'une seule rencontre de Ligue 1. Les Marseillais se sont imposés à Brest (2-3) il y a deux semaines, quand les joueurs de Thomas Tuchel, eux, se sont inclinés il y a trois jours seulement au Stade Bollaert contre Lens (1-0). À Marseille, on a compté de nombreux cas de COVID-19, mais les joueurs ne sont plus positifs. Seuls Morgan Sanson et Bouna Sarr, tous deux blessés, sont absents. À Paris, en revanche, c'est l'hécatombe. S'ils ont récupéré Neymar et Di Maria, les Parsisiens ne peuvent compter sur Mbappé, Marquinhos, Icardi, ni Navas tandis que l'Allemand, Julian Draxler, est incertain.

Thomas Tuchel opte pour un 4-3-3, avec Sergio Rico dans le but, protégé par Bernat, Kimpembe, Kehrer et le nouveau venu Florenzi. Au milieu, Herrera, Verratti et Idrissa Gueye sont présents, alors que devant Di Maria à droite, et Sarabia à gauche, sont chargés d'alimenter en ballon Neymar. À l'OM, André Villas-Boas a brouillé les pistes cette semaine. Steve Mandanda est bien là. Sakai et Amavi évolueront sur les flancs de la défense tandis qu'on retrouve une charnière centrale Gonzalez-Caleta-Car. Le milieu à trois est composé de Kamara, Pape Gueye et Rongier. Enfin, Thauvin et Payet, sur les ailes, devront donner de bons ballons à la surpris Maxime Lopez.

Les compositions officielles :

PSG : Rico - Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Bernat - Herrera, Gueye, Verratti - Di Maria, Neymar, Sarabia

OM : Mandanda - Sakai, Alvaro-Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Gueye - Thauvin, Lopez, Payet