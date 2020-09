dimanche 13 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM (Dakar) L'attaquant brésilien du PSG a accusé le défenseur espagnol de l'OM de racisme au cours du match de dimanche soir (0-1).

Au cours de la première mi-temps du Classique très tendu entre le PSG et l'OM dimanche soir (0-1), Neymar s'est tourné vers l'arbitre pour se plaindre du comportement d'Alvaro Gonzalez : « Racisme, non », répète-t-il à plusieurs reprises. Lors de la bagarre générale de la fin de match, le Brésilien et l'Espagnol se sont invectivés avant que Neymar, expulsé pour une tape sur le défenseur de l'OM, sorte en se plaignant du racisme de son adversaire.

L'entraîneur de l'OM André Villas-Boas a été interrogé sur ces accusations après le coup de sifflet final : « C'est une faute grave si ça s'est passé mais je ne pense pas. Ce qu'on a vu, ce qui était visible c'était un crachat de Di Maria (sur Alvaro)... mais bon ce sont des choses à éviter dans le monde du foot. »

L'Equipe