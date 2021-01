jeudi 14 janvier 2021 • 215 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Il y a eu ce Trophée des champions remporté par le PSG contre l'OM (2-1). Et puis, il y a eu cette nuit, la guerre sur le réseau social, Twitter, entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Après la polémique raciste du premier Clasico en championnat, les deux joueurs ont poursuivi leur passe d'armes après ce deuxième PSG-OM, mais cette fois en dehors des terrains, renseigne Footmercato.

Le Brésilien Neymar a dégainé le premier en chambrant Alvaro sur la victoire. Avant que celui-ci ne réponde et ainsi de suite jusqu'à 4 ou 5 échanges qui ont continué d'échauffer les esprits. Cela n'est pas passé inaperçu sur Twitter et les internautes ont fortement réagit. Avec plus ou moins de politesses dans les deux camps. En tout cas, ça nous promet un troisième épisode, le 7 février prochain, pour le match retour en championnat, très très chaud.