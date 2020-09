lundi 14 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM (Dakar) Un jeune sénégalais du nom de Ndiaga Samb a été tué, hier soir, à Paris, à la fin du Classique entre PSG et OM.

Le Classique entre PSG et OM a fini par faire une victime. En effet, un jeune sénégalais du nom de Ndiaga Samb, a été tué, hier soir, à Paris, à la fin du choc de la 3e journée de Ligue 1 française, remporté par les Marseillais par un but à zéro, renseigne le forum de l'ANPS (Association Nationale de la Presse Sportive). Et d'ajouter que la victime était éducateur Classe Foot et coach adjoint U12 d’un club français (CSP Foot).

IGFM présente ses condoléances à sa famille.