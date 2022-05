mercredi 18 mai 2022 • 1233 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Au Paris Saint-Germain, le flocage au nom de Kylian Mbappé n'est plus disponible, renseigne Footmercato.

À l’heure où Kylian Mbappé entretient toujours le suspens concernant le nom de son futur club, tous les médias sont à l’affût du moindre détail pouvant donner un indice. Et cette fois, c’est la boutique en ligne du PSG qui est concernée.



En effet, si vous vous rendez sur la plateforme parisienne pour acheter le maillot domicile de cette saison et que vous souhaitez le personnaliser (hors tuniques vendues et déjà floquées au nom des stars parisiennes), le club de la capitale vous propose les flocages de tous ses joueurs pros excepté celui de Mbappé ! Nul doute que la nouvelle ne va pas tarder à enflammer l’Espagne dans les minutes à venir.