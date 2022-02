mardi 15 février 2022 • 133 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Il ne reste plus que quelques heures à patienter avant le coup d'envoi du choc entre le PSG et le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Nous y sommes. Après de longs mois d'attente, la Ligue des Champions entre dans sa phase décisive avec des matches couperets entre grands d'Europe. Et pour débuter ces huitièmes de finale, c'est un sacré choc qui attend les fans de football avec ce PSG-Real Madrid, véritable blockbuster au regard des noms alignés sur la pelouse. Justement, que nous préparent les entraîneurs Mauricio Pochettino et Carlo Ancelotti ? Côté PSG, la première incertitude concerne le poste de gardien. Qui choisir entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma ?



L'Italien aurait pris une longueur d'avance lors du dernier entraînement et part donc légèrement favori. Cependant, Navas a gardé les buts contre Rennes et depuis le début de saison, celui qui jouait le match de L1 précédant la Ligue des Champions était quasiment systématiquement titularisé en milieu de semaine... En défense par contre, aucun suspense avec un quatuor Hakimi-Marquinhos-Kimpembe-Nuno Mendes. L'absence de Sergio Ramos, pas encore totalement remis de sa lésion au mollet, a facilité le travail de Mauricio Pochettino.



L'incertitude Neymar, Benzema



Au milieu, l'entraîneur argentin devrait reconduire le trio qui a le plus joué ces dernières semaines, à savoir Leandro Paredes en sentinelle, avec Marco Verratti et Danilo en relayeurs. De la technique, du vice et du gabarit, mais aussi une certaine lenteur et un manque de projection vers l'avant. Enfin, en attaque, Kylian Mbappé et Lionel Messi seront titulaires. Avec probablement Angel Di Maria pour les accompagner, à moins qu'un coup de poker soit tenté avec Neymar d'entrée. A priori, le Brésilien, dans le groupe mais sans le moindre match disputé depuis novembre, a plus de chances de démarrer sur le banc.



Côté Real Madrid, l'incertitude majeure concerne la présence de Karim Benzema. Présent en conférence de presse hier, il a lui-même laissé planer le doute, mais n'a pas caché son envie de tout faire pour être sur le terrain. S'il n'est pas là, c'est Gareth Bale qui pourrait accompagner Vinicius Jr et Asensio sur le front de l'attaque. On ne vous présente plus le milieu de terrain de la Casa Blanca, avec Casemiro, Kroos et Modric. De même, Carlo Ancelotti a des garanties en défense avec Courtois dans les buts, Militão et Alaba dans l'axe, Carvajal et Mendy sur les côtés. Les armadas sont prêtes, place au jeu !

