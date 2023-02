mardi 14 février 2023 • 480 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Selon les informations de Footmercato, des tests physiques sont prévus dans la matinée pour juger de l’état de Mbappé et de sa capacité à démarrer le match face au Bayern en huitièmes de finale aller de Ligue des Champions.

«Est-ce qu’il sera là pour faire peur au Bayern Munich ? Non, car ce sera pour jouer. Combien de temps ? Je ne le sais pas. Il ne fera pas acte de présence, cela est sûr», évoquait hier Christophe Galtier en conférence de presse d’avant match au sujet de la présence ou non sur le terrain de Kylian Mbappé, ce mardi soir (21h), face au Bayern Munich. Blessé à la cuisse depuis le match face à Montpellier, le meilleur buteur du dernier Mondial au Qatar s’est remis beaucoup plus vite que prévu de sa blessure et fait partie du groupe parisien retenu pour affronter le Bayern Munich.



Comme l’a évoqué Galtier, Mbappé ne sera pas là pour faire de la figuration. Entrera-t-il en jeu ou pourra-t-il postuler pour une place dans onze titulaire ? Le mystère était entier tôt ce matin. Selon nos informations, des tests physiques sont prévus dans la matinée pour juger de l’état du joueur et de sa capacité à démarrer le match face au club munichois. Une chose est sûre, l’attaquant star du PSG veut débuter le match. Pourra-t-il le faire ? Réponse dans les prochaines heures.