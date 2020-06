PSG : Thiago Silva va quitter le club

iGFM-(Dakar) Capitaine du Paris Saint-Germain et légende du club, Thiago Silva ne sera plus là lors de la prochaine saison. Leonardo lui a confirmé qu’il n’allait pas être prolongé.

Dossier rythmant cette saison 2019/2020, la prolongation ou non de Thiago Silva (35 ans) était un sujet sensible du côté du Paris Saint-Germain. Parfois en bonne voie, celui-ci ne va finalement pas aboutir. Comme le révèle L’Équipe et comme nous pouvons vous le confirmer, Thiago Silva ne va pas être prolongé par le club francilien et va donc se retrouver libre de tout contrat. C’est Leonardo lui-même qui lui a annoncé la nouvelle au cours d’un entretien téléphonique. Alors qu’il avait poussé pour sa venue dans la capitale française en 2012, le directeur sportif a cette fois montré la porte de la sortie à son compatriote.

La fin d’une ère puisque le défenseur central brésilien était le porte-étendard du projet QSI. Plus ancien membre de l’effectif, il a tout connu avec le club rouge et bleu. De très bons moments avec 7 titres de champion de France, 5 Coupes de la Ligue, 4 Coupes de France et 7 Trophées des Champions. Héros du huitième de finale retour contre Chelsea (2-2 aux prolongations) lors de la Ligue des Champions 2014/2015, il a connu plus de désillusions que de joies dans cette compétition. En point d’orgue, la fameuse remontada (6-1) lors de la saison 2016/2017 qui a occasionné la qualification du FC Barcelone. Thiago Silva qui voulait rester encore deux années à Paris avec en tête la Coupe du monde 2022 au Qatar va devoir vite trouver un nouveau projet.

Les prétendants ne risquent pas de manquer tant le Brésilien s’est montré excellent cette saison (94.6% de passes réussies et 68.79% de duels gagnés en 28 matches). Si le nom de son ancien club l’AC Milan a été évoqué, Everton dont le coach Carlo Ancelotti l’a entraîné pendant une saison au PSG et une saison à… l’AC Milan, est aussi sur les rangs. Enfin son club de cœur de Fluminense pourrait aussi se présenter comme une belle opportunité. De son côté, le Paris Saint-Germain va pouvoir faire des économies en terme de salaire. La très probable non-reconduction du contrat d’Edinson Cavani (33 ans) va dans le même sens. Le club francilien travaille maintenant sur un remplaçant, les noms de Kalidou Koulibaly (28 ans, Napoli) et Milan Skriniar (25 ans, Inter Milan) étant souvent revenus. Leonardo risque bien d’avoir une idée en tête pour l’après-Thiago Silva.

Footmercato