mercredi 2 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM-(Dakar) Trois joueurs du Paris Saint-Germain dont Neymar sont positifs au coronavirus, a annoncé le club, ce mercredi.

C'est le Paris Saint-Germain qui l'a annoncé mercredi sur son compte twitter. En effet, trois de ses joueurs ont été contrôlés positifs au coronavirus. Mais nos confrères de L'Equipe sont allés plus loin en dévoilant les noms des cas positifs. Il s'agit de Neymar, la star du club de la capitale française, Angel Di Maria et Leandro Paredes.

Revenus tous d'Ibiza (Espagne), où le virus circule activement en ce moment, les trois vont observer une mise en quarantaine d'une semaine. Le prochain rendez-vous du PSG est prévu le 10 septembre à Lens, en match en retard de la 2e journée de Ligue 1. Pour l'heure, il n'est pas menacé. Quatre cas dans les huit jours précédents peuvent entraîner un report.

Et le PSG de préciser que des tests sur le reste de l'équipe continueront à être réalisés. Décidémment, le virus n'épargne plus personne. Les sportifs sont de plus en plus exposés malgré certaines compétitions qui se déroulent à huis clos.

Pour rappel, un international sénégalais évolue au sein de la formation du PSG. Il s'agit de Gana Gueye.

