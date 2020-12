jeudi 24 décembre 2020 • 204 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Annoncé par plusieurs médias comme le successeur de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino va signer un contrat de 18 mois avec le PSG, selon Infosport+.

Les choses avancent. L’ancien joueur parisien qui voulait venir à Paris, devrait s'asseoir sur le banc. En effet, selon infosport+, Mauricio Pochettino va rejoindre le PSG pour un contrat de 18 mois plus un an en option. L'ancien entraîneur de Tottenham va succéder à Thomas Tuchel qui a été limogné à six mois de la fin de son contrat. Le PSG négocie désormais avec les avocats du technicien allemang.