iGFM (Dakar) Idrissa Gana Gueye a ouvert le score du match entre le PSG et Montpellier, qui se joue, ce samedi, au Parc des Princes, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1 française.

Encore titulaire au milieu de terrain, l'international sénégalais s'est illustré e début de partie. En effer, les Parisiens récupèrent encore le ballon très haut et Di Maria est trouvé dans la surface. Ce dernier sert Gana Gueye en retrait qui, après un crochet, envoie une lourde frappe du gauche dans la lucarne d'Omlin ! Un but qui permet aux Parisiens de mener devant leur public. Le Sénégalais inscrit son 3e but de la saison en Ligue 1.