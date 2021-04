samedi 17 avril 2021 • 119 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Idrissa Gana Guèye a retrouvé sa meilleure forme depuis quelques temps avec le Paris Saint-Germain. De quoi susciter l’intérêt du Real Madrid notamment Zinedine Zidane.

L’enjeu du mercato estival sera de combler les potentiels départs de Lucas Vazquez ou encore de Sergio Ramos, en fin de contrat en juin et qui n’ont toujours pas prolongé, mais également de régénérer un effectif vieillissant. C’est notamment le cas au milieu de terrain où Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro font encore des merveilles en Ligue des Champions, mais sont plus proches de la fin de leur carrière que du début. En toute logique, le Real Madrid aimerait recruter un voire deux joueurs à ce poste. Eduardo Camavinga et Paul Pogba sont ciblés de longue date. Et selon les informations de Todo Fichajes, un joueur du PSG a également les faveurs de Zinedine Zidane.

On pense tout de suite à Marco Verratti mais c’est un joueur au profil bien différent qui plaît à l’entraîneur du Real Madrid puisque le champion du monde 1998 est un grand fan d’Idrissa Gueye. Il faut dire que l’international sénégalais, loin d’être un titulaire durant l’ère Thomas Tuchel, vient d’accomplir des performances magnifiques en Ligue des Champions que cela soit face au FC Barcelone en huitième de finale ou plus récemment contre le Bayern Munich en quart de finale.

Recruté pour 30 ME en provenance d’Everton il y a un an et demi, Idrissa « Gana » Gueye serait désormais valorisé à hauteur de 35 à 40 ME par les dirigeants du PSG selon le média espagnol. A ce tarif-là, le Real Madrid ne devrait pas bouger. Mais le style de jeu de Gueye, qui rappelle à Zinedine Zidane celui de son ancien coéquipier Claude Makélélé, est vraiment apprécié par le Real Madrid qui pourrait passer à l’offensive si jamais le PSG venait à revoir ses prétentions à la baisse.

