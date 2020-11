dimanche 1 novembre 2020 • 2210 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Ce dimanche, les sénégalais découvrirons le second gouvernement du deuxième mandat du président Macky Sall. Mais pour l’instant, à quelques minutes de la divulgation officielle de la liste, une seule certitude subsiste. C’est qu’il n’y aura pas de premier ministre.

Pour que le poste de premier ministre soit ramené dans le paysage institutionnel, le chef de l’Etat se devait de passer par l’assemblée nationale à qui il devait soumettre un projet de loi constitutionnel. Mais, depuis mercredi, date de la dissolution du gouvernement, aucun texte de ce type n’a été soumis au pouvoir législatif selon des sources sûres de iGfm. Ce qui éteint toute possibilité de voir la primature ressuscitée.

Pourtant, depuis plusieurs mois, beaucoup ont plaidé pour le retour de ce poste, au vu des problèmes d’efficacité et de coordination de l’action gouvernementale. «Il faut ramener le poste de premier ministre, laisser le premier ministre, travailler et être le fusible. Quelqu’un qui soit d’attaque, comme l’a été Dionne qui fut, par moment, un grand combattant. Il prenait tous les coups, mais comme il était très fin, il savait en rendre discrètement. Mais le président ne peut pas rendre des coups comme ça, sinon il s’expose et expose son parti», a indiqué le politologue Ibou Sané.

Il souligne que depuis que le poste de premier ministre a été supprimé, il y a eu «beaucoup de couacs». «Le président était trop exposé. Et comme il était trop exposé, parfois il n’allait pas sur le terrain. Si on avait un premier ministre, ce dernier irait sur le terrain, il aurait lui-même pris des coups. Accepter de prendre des coups pour protéger le président et lui permettre de bien travailler. Mais là, le président était devant, mais il n’allait pas sur le terrain», signale-t-il.