iGFM - (Dakar) Il a fallu attendre la fin du sommet extraordinaire de la Cedeao pour voir la position officielle de l'Etat du Sénégal sur le coup d'Etat en Guinée. Président Macky Sall vient de s'exprimer sur le putsch.

"J’ai pris part, ce jour au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation en Guinée. Le Sénégal condamne le coup d’état et soutient les Décisions du Sommet en vue de la préservation de la stabilité du pays et du rétablissement de l’ordre constitutionne", a-t-il déclaré dans un tweet.



Les chefs d'Etat de la Cedeao se sont réunis ce mercredi pour s'exprimer sur la situation en Guinée, marquée par le renversement du régime de Condé par de putschistes. Nana Ado, le président en exercice de la Cedeao, a déclaré, lors de l'ouverture de la rencontre, que la charte de bonne gouvernance de la Cedeao a été violée en Guinée, par les putschistes.



Pour rappel, les rapports entre le président Macky Sall et Alpha Condé étaient loin d’être au beau fixe. Le président guinéen avait même, unilatéralement, décidé de fermer les frontières de son pays avec le Sénégal. Et sa déclaration de mars dernier, n’a pas arrangé les choses. «Tous ceux qui nous insultent, tous ces cris de ”la Guinée va brûler”, tout se fait à Dakar», avait-il dit.



