mardi 1 novembre 2022 • 444 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Japon a annoncé sa liste bien avant tout le monde. 26 japonais sont retenus pour cette Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Le sélectionneur Hajime Moriyasu a dévoilé sa liste pour se rendre dans l'Etat du Golfe. A noter la présence de l'ancienne pépite du Real Madrid, Takefusa Kubo et du Monégasque Takumi Minamino, anciennement chez les Reds de Liverpool. Les Nippons ont passé les phases de poules en 2002, 2010 et 2018. Les "Samouraïs Bleus" se frotteront à un groupe E relevé avec l'Allemagne, l'Espagne et le Costa Rica.