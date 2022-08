jeudi 18 août 2022 • 182 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Premier adversaire du Sénégal à la Coupe du monde 2022, les Pays-Bas sont considérés comme les favoris du groupe A et même de la compétition. Ce, malgré leur retour à la compétition après avoir manqué l'édition précédente en Russie.

Les Pays-Bas comptent traditionnellement parmi les grandes équipes de la planète. Lorsqu’ils prennent part à un tournoi, ils font toujours partie du cercle élargi des favoris. Il n’en sera pas autrement lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Et ce, bien que l’équipe n’ait pas connu beaucoup de succès ces dernières années.



Les Néerlandais n’avaient pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Lors de l’Euro 2021, après une phase de groupes solide, ils se sont arrêtés dès les huitièmes de finale contre la République tchèque. La fédération néerlandaise a donc réagi. Effectivement, elle a engagé une nouvelle fois Louis Van Gaal au poste de sélectionneur, puisque c’est lui qui a amené le plus loin les Oranjes en compétition internationale ces dernières années. On peut notamment citer le beau parcours des Néerlandais à la Coupe du monde 2014, lors de laquelle ils avaient fini à la troisième place.



Sur cette page, nous jetons un coup d’oeil sur la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde, avec laquelle Louis Van Gaal tentera de réitérer cet exploit au Qatar, voire même de faire encore mieux. Les Oranje joueront dans le groupe A de la Coupe du monde 2022 avec le Qatar, l’Équateur et le Sénégal.



Les forces et faiblesses



Tout le monde se rappelle du Mondial 2014 et notamment de cette tête de Robin van Persie face à l'Espagne. Depuis, le visage des Pays-Bas a vraiment changé mais il y a toujours des stars. Concrètement, la défense et le milieu restent les points forts des Oranjes, et ce même si Virgil van Dijk sera absent cet été. Avec Van Dijk ou De Ligt, la sélection de Van Gall a une solidité défensive. Et l'entrejeu est bien fourni avec un Wijnaldum (AS Roma) qui a changé de club pour retrouver son meilleur niveau.



Concernant les faiblesses, elles ne sont pas nombreuses. Habitués à avoir une star en attaque à l'époque avec Robin van Persie, la sélection néerlandaise n'a pas retrouvé de numéro 9 aussi étincelant. Actuellement, le joueur du Séville FC Luuk de Jong et Depay sont les préférences du coach mais on est loin des tueurs dans la surface. Résultat, les Pays-Bas sont obligés de jouer court et dans les petits espaces, ou d'opter pour des centres. Mais avec des joueurs de renom, tout est possible et les Oranjes sont souvent dangereux.



Une instabilité sur le banc



Avec le départ de Ronald Koeman au FC Barcelone, Frank de Boer avait atterri sur le banc néerlandais en septembre 2020. L'expérience n'est donc pas exceptionnelle pour celui qui avait auparavant dirigé l'Atlanta United, Crystal Palace, l'Inter et l'Ajax Amsterdam. Conséquence : Frank de Boer est limogé après l'élimination de l'Euro 2020. La fédération néerlandaise n'a pas mis du temps à trouver un successeur. En août 2021, Louis Van Gaal est nommé sélectionneur des Oranjes, un poste qu'il occupe depuis un an.



Memphis Depay, l'atout majeur



Après une dernière saison intéressante avec Lyon (22 buts, 12 caviars en 40 apparitions), Memphis Depay a pris une décision pour son avenir, en rejoignant le FC Barcelone, tout en aidant son équipe nationale au dernier Euro. Certainement frustré de ne pas avoir joué l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, le joueur de 28 ans aura très faim, lui qui a déjà été bouillant lors des éliminatoires du Mondial en mars 2021. Avec Memphis en attaque, les Oranjes seront forcément dangereux.



L'effectif 2022/2023 des Pays-Bas :



Gardiens : Jasper Cillessen ( NEC Nimègue), Mark Flekken, Kjell Scherpen, Kenneth Vermeer



Défenseurs : Nathan Aké (Manchester City), Jordan Teze, Daley Blind, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Jurriem Timber (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Rolando Maximiliano Martins Indi



Milieux : Frenkie de Jong, Marten de Roon, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Donny van de Beek, Georginio Wijnaldum, Denzel Dumfries, Jerdy Schouten, Hans Hateboer, Steven Berghuis, Guus Berend Til, Tyrell Johannes Chicco Malacia



Attaquants : Steven Berghuis, Luuk de Jong, Memphis Depay, Cody Gakpo, Donyell Malen, Quincy Promes, Wout Weghorst, Calvin Stengs, Noa Noëll Lang, Vincent Janssen, Myron Boadu