lundi 31 octobre 2022 • 316 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) La sélection nationale du Cameroun n’a pas communiqué la liste élargie qu’elle a fait parvenir à la FIFA. Pour cette Coupe du Monde, les équipes devaient soumettre à la FIFA avant le 21 octobre.

Le sélectionneur-Manager des Lions Indomptables a effectivement tenu la date. Selon les directives de la FIFA, cette première liste devait être composée de 35 ou 55 joueurs (incluant au moins quatre gardiens). En plus de la liste des joueurs, une liste provisoire de 70 officiels maximum devait être soumise. Le rôle de chacun devait être précisé.



Ces deux listes ne sont pas destinées à être publiées. Sauf cas d’exception, la FIFA n’acceptera aucun ajout, retrait ou modification ne pourra être apportée à ces listes. Pour s’assurer du caractère officiel, la liste complète des joueurs et officiels devait être imprimée et signée par le président et secrétaire général de chaque fédération nationale avant d’être envoyée par mail à la FIFA avant le 24 octobre.



Camfoot