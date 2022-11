jeudi 17 novembre 2022 • 122 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Un clash à l’hôtel où logent les Lions entre le ministre Abdoulaye Saydou Sow et Yankhoba Diattara.

En effet, selon le journal Record dans son édition de ce jeudi, le ministre des Sports, Yankhoba Diattara, qui a voyagé dans le même avion que l’équipe du Sénégal, voulait loger dans l’hôtel des joueurs et du staff sénégalais durant la compétition. Ce que des membres de la Fédération sénégalaise de football (FSF) ont refusé. C’est le cas de Abdoulaye Saydou Sow, 2e vice président de la FSF, par ailleurs président de la Ligue de Football Amateur (LFA) et ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.

« Yankhoba Diattara viré de la tanière », c’est d’ailleurs ce que titre le journal Record. Mécontent de ce traitement, le ministre des Sports a appelé le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, pour qu’il tranche.

Si c’est l’union sacrée au sein de l’équipe nationale du Sénégal avant le début de la Coupe du monde, la FSF et le ministère des Sports, eux, ne parlent pas le même langage.