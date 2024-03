vendredi 1 mars 2024 • 0 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les spots radio de la campagne "Disons NON ! sensibiliseront les communautés rurales et urbaines du Sénégal aux dangers des fausses offres d'emploi couramment utilisées pour la traite des êtres humains.

Les spots radio seront diffusés en wolof dans quatre régions clés du Sénégal : Dakar, Saint-Louis, Mbour et Thiès, ce qui pourrait permettre de toucher plus de 5 millions de personnes.

QNET, une entreprise de vente directe axée sur le style de vie et le bien-être, a lancé une campagne publicitaire à l'échelle nationale au Sénégal dans le cadre de la campagne "Disons NON! afin d'informer les communautés rurales et urbaines sur les dangers des fausses offres d'emploi souvent utilisées pour la traite des êtres humains.

Cette campagne radio s'appuie sur les succès remportés au Burkina Faso, au Sénégal et au Nigeria. Elle sera diffusée en wolof dans quatre régions clés - Dakar, Saint-Louis, Mbour et Thiès - et touchera potentiellement plus de 5 millions de personnes.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), la traite des êtres humains est à la fois un acte criminel et une grave violation des droits de l'homme, qui touche des personnes de tous les sexes et de tous les âges dans le monde entier.1 Les statistiques indiquent que plus de 20,9 millions de personnes subissent actuellement les affres de la traite des êtres humains dans le monde.2 En outre, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), dans son rapport de 2008 sur les outils de sensibilisation, souligne qu'il est impératif de sensibiliser le public à la traite des êtres humains par le biais de campagnes d'information tout en utilisant des supports linguistiques appropriés pour diffuser le message de manière efficace.3

Biram Fall, directeur général régional de QNET pour l'Afrique subsaharienne, indique que le spot radio constitue un moyen fiable de diffuser le message et de localiser la campagne "Disons NON! "Le déploiement stratégique de publicités radiophoniques amplifie la portée de la campagne de sensibilisation "Disons NON! à l'ensemble de la population. Notre mission est de donner aux communautés les connaissances et la sensibilisation nécessaires pour résister à l'attrait des trafiquants. La polyvalence de la radio permettra de franchir les barrières culturelles et linguistiques, servira de canal vital dans notre lutte contre la traite des êtres humains, donnera aux gens les moyens de reconnaître et de rejeter les offres d'emploi trompeuses, et réduira la vulnérabilité à la traite".

Dès le lancement de la campagne "Disons NON! en novembre 2023, QNET a efficacement sensibilisé à la traite des êtres humains en lançant un site web dédié, en plaçant des panneaux d'affichage dans des endroits stratégiques des trois pays, en distribuant plus de trois mille brochures humoristiques et en diffusant des annonces radiophoniques à travers le Nigeria. En outre, QNET a continuellement engagé les institutions et les organisations gouvernementales à créer des partenariats avec les parties prenantes pour la campagne "Disons NON! et favoriser les collaborations intersectorielles afin d'améliorer l'impact et la portée de la campagne.

En collaboration avec le CNLTP, le gouvernement sénégalais a entrepris plusieurs initiatives de sensibilisation à la traite des êtres humains par le biais de la télévision, de la radio et de l'internet dans sept langues différentes. 4. QNET vise à contribuer aux efforts du gouvernement en renforçant l'impact de la campagne Disons NON! avec des publicités éducatives ciblées à la radio pour éradiquer la traite et démontrer comment l'implication du secteur privé peut améliorer de manière significative les initiatives de sensibilisation du public.

La campagne se poursuivra pendant trois mois au Nigeria, au Sénégal et au Burkina Faso afin de promouvoir une communauté plus sûre et mieux informée, unie contre le fléau de la traite des êtres humains.

Disons NON! à l'exploitation et OUI à la liberté, à la dignité et au respect pour tous.

