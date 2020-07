Quai de pêche de Hann- Une pétition lancée pour le bateau central électrique turc

iGFM – (Dakar) Le Mouvement citoyen « Membre du Peuple », avec à sa tête le journaliste Doudou Coulibaly, a rencontré ce lundi les mareyeurs de Yarakh au quai de pêche pour lancer une pétition pour exiger le départ du bateau central électrique turc qui pollue la baie de Hann.

« Nous étions venus pour rencontrer les jeunes et les sensibiliser. Il se trouve qu’il y a un bateau qui est au môle 8 qui a été loué par la Sénélec. Il est dit dans le contrat que le bateau doit rester ici pendant 5 ans. Il était venu pour palier la panne de la centrale Bargny-Sendou qui injectait 150 Magawatts. On avait applaudi » a déclaré le président du mouvement « Membre du Peuple » devant les mareyeurs à Hann.

Mais, précise-t-il, « aujourd’hui, il se trouve que la centrale de Sendou fonctionne et a sa pleine capacité de production d’électricité. On s’est posé la question à savoir, pourquoi un bateau qui va nous coûter des milliards et polluer nos eaux ».

C’est pourquoi, Doudou Coulibaly, annonce qu' »à partir d’aujourd’hui, nous lançons une pétition. Nous allons chercher plus d’un millions de signataires, tous les gens qui travaillent autour de la baie de Hann, tous les gens qui s’activent dans la pêche, il n’y a pas cas plus communautaire que ce bateau ».

« Pendant six mois, nous allons occuper le terrain pour collecter des signatures. Quand nous aurons les 1 million de signatures, nous allons voir le président de la République et le Conseil économique, social et environnemental, l’Assemblée nationale pour leur demander de nous débarrasser de ce bateau qui tue notre économie et notre pêche. C’est de cela que nous sommes venus discuter avec les jeunes du quai de pêche de Hann-Bel Air » martèle M. Coulibaly.

IGFM