iGFM - (Dakar) Les lions du Sénégal recevront, au total, 186 millions FCFA en guise de primes de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

La décision a été prise lors d'une rencontre entre le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de football (FSF), renseigne le journal sportif «Record». Ce sont 186 millions de francs Cfa qui seront distribués aux joueurs qui ont participé à la qualification du Sénégal à la Can.



52 joueurs sont concernés par ces primes de qualification. Parmi eux, 7 ont été convoqués pour l'intégralité du parcours. Il s'agit de Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, Krépin Diatta, Keita Baldé, Famara Diédhiou et Sadio Mané. Ce qui fait un montant de 49 millions FCFA.



Après, ces cadres, 15 autres vont, chacun, toucher 4 666 666 FCFA pour un total de 69 999 990 CFA. Les joueurs concernés sont : Edouard Mendy, Alfred Gomis, Bingourou Camara, Moussa Wagué, Lamine Gassama, Moussa Ndiaye, Salif Sané, Ousseynou Bâ, Saliou Ciss, Franck Kanouté, Pape Alioune Ndiaye, Ismaila Sarr, Habib Diallo, Boulaye Dia, Mamadou Loum Ndiaye et Mame Baba Thiam.



30 autres lions vont se partager 66 999 990 FCFA à raison de 2 233 333 FCFA. Il s'agit de Timothy Dieng, Pape Seydou Ndiaye, Abdoulaye Diallo, Youssouf Sabaly, Racine Coly, Naby Sarr, Abdou Diallo, Fodé Ballo Touré, Ibrahima Mbaye, Arial Mendy, Abdoulaye Seck, Abdallah Ndour.



Font aussi partie de ce dernier lot : Pape Abou Cissé, Sidy Sarr, Moustapha Name, Pape Cheikh Diop, Opa Nguette, Mbaye Niang, Sada Thioub, Assane Dioussé, Khadim Rassoul Joher, Madické Kane, Joseph Lopy, Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy, Mbaye Diagne, Mamadou Fall, Abdallah Sima et Alassane Ndao.