iGFM (Dakar) Solidité défensive et efficacité en un seul temps tout au long de ces qualifications pour la CAN 2021, le Sénégal a montré deux visages en 6 journées. Chiffres à l'appui.

Vice-champion d'Afrique en titre, l'équipe du Sénégal sera au rendez-vous de la CAN 2021, après avoir terminé à la première place de son groupe de qualifications. Au cours des 6 matches qu'elle a disputés (4 victoires, 2 nuls, 1 ), la formation d'Aliou Cissé a compté notamment sur Famara Diédhiou et Sadio Mané et une défense solide.

2

Le Sénégal n'a encaissé que 2 buts durant les éLiminatoires. Ce, grâce à une défense dirigée notamment par Koulibaly et Cheikhou Kouyaté. Le Sénégal est derrière le Maroc qui détient la meilleure défense des éliminatoires avec seulement 1 but encaissé.

4

Famara Diédhiou aura marqué les esprits durant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. En effet, l'attaquant de Bristol City a fini meilleur buteur sénégalais avec 4 buts inscrits pendant un match. C'était lors de la 2e journée contre l'eSwatini. Seul Sadio Mané est proche de lui avec 2 buts.

Opa Nguette, Sidy Sarr, Habib Diallo, Pape Alioune Ndiaye et Cheikhou Kouyaté ont tous un but.

10

En marquant 10 buts en 6 journées, le Sénégal a montré ses limites sur le plan offensif. Face au Congo et à l'eSwatini, les Lions avaient la possibilité de surpasser leurs adversaires respectifs, mais ils n'ont pu confirmer leur domination à cause du changement de système. Aliou Cissé, le sélectionneur national a attendu les deux dernières journées pour mettre en place son 3-5-2 qui n'a rien donné sur le plan offensif. Bilan un seul but marqué sur les deux derniers matchs.