jeudi 18 novembre 2021 • 176 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) À travers un communiqué publié mercredi, la Conmebol a décidé de suspendre deux arbitres ayant officié lors du dernier Clasico Sudamericano entre l'Argentine et le Brésil, qui s'est terminé sur un match nul et vierge dans la nuit de mardi à mercredi à San Juan (0-0).

La raison ? L'homme en noir uruguayen Andrés Cunha et son compatriote à l'assistance vidéo, Esteban Ostojich, n'ont pas sanctionné le défenseur central argentin Nicolas Otamendi après son coup de coude volontaire sur la tête de l'ailier brésilien Raphinha en première période.



«Cela, la performance de l'arbitre principal Andrés Ismael Cunha Soca Vargas et l'arbitre VAR Esteban Daniel Ostojich Vega, désigné pour ledit match, ont été analysés techniquement par ce Comité, concluant qu'ils ont commis des erreurs graves et manifestes dans l'exercice de l'exercice de leurs fonctions dans le déroulement du match. (...) En conséquence, la commission des arbitres de la CONMEBOL (décide de) suspendre les arbitres Andrés Ismael Cunha Soca et Esteban Daniel Ostojich Vega pour une durée indéterminée dans l'exercice de leurs fonctions dans les compétitions organisées par la CONMEBOL», peut-on lire dans le communiqué.



Footmercato