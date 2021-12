Quand Aby Ndour et Sarah Cissé de la tfm s'éclatent au Concert de You

lundi 27 décembre 2021 • 613 lectures • 0 commentaires

Vidéo 1 heure Taille

PUBLICITÉ

iGFM-(Dakar) C'est connu, le roi du Mbalax rassemble à chacun de ses concerts des milliers de fans. Et parmi eux on retrouve très régulièrement des stars! Ce samedi, C'est la chanteuse Aby Ndour et Sarah Cissé, la présentatrice du 20H de la TFM qu’on a pu apercevoir dans le public. Elles étaient à fond dans le show, en train de se déhancher.

Cet article a été ouvert 613 fois.

Publié par Birame Ndour editor