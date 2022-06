jeudi 23 juin 2022 • 2155 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sur le site du club, l'entraîneur du Bayern, Nagelsmann, a réagi au transfert de Sadio Mané.

"Très. Dès la première conversation, il a fait une impression très désintéressée, ce qui est extraordinaire pour un joueur avec un si grand nom. Il a dit, assez modestement, qu'il peut s'imaginer dans n'importe quelle position. C'est rare de vivre cela dans une première conversation qu'un joueur se mette complètement au service du club et de l'entraîneur. Cela a rendu notre envie de signer encore plus forte."



Le transfert de Liverpool à Munich



"Nous sommes le Bayern Munich, nous avons toujours la possibilité de soumissionner pour de grandes stars. Parfois, nous atteignons des limites financières, en particulier avec des gars qui jouent en Angleterre. C'était différent avec Sadio car il a un grand désir pour notre projet, notre club et ses coéquipiers. J'étais ravi."



Mané et le système du Bayern



"Nous ne pouvons pas encore le dire avec certitude. Nous devons attendre et voir ce qui se passe sur le marché des transferts. Mais Sadio est un joueur qui peut facilement jouer à quatre ou cinq positions - et peut également changer pendant le match."