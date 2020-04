Quand Jürgen Klopp a pris Sadio Mané pour un rappeur

iGFM-(Dakar) Jürgen Klopp a profité d’un documentaire consacré à Sadio Mané pour évoquer sa première rencontre avec l’ailier. Alors en poste à Dortmund, l’actuel entraîneur de Liverpool a reconnu avoir eu une mauvaise impression du Sénégalais dont le look lui faisait surtout penser à celui d’un rappeur.

Les apparences sont parfois trompeuses et Jürgen Klopp en a fait l’amère expérience avec Sadio Mané. Interrogé dans le cadre d’un documentaire sur la carrière de son ailier, l’entraîneur de Liverpool est revenu sur leur première rencontre lorsqu’il avait brièvement envisagé de le recruter au Borussia Dortmund.

Un look détonnant pour Mané

En le voyant arriver avec sa casquette sur la tête et sa mèche blonde, Jürgen Klopp s’est rapidement fait une fausse idée de Sadio Mané. Pas convaincu par l’allure du Sénégalais, le technicien allemand avait finalement abandonné son transfert.

« C’était un tout jeune homme assis-là, sa casquette de travers et déjà avec cette ligne blonde qu’il possède encore aujourd’hui, s’est souvenu Jürgen Klopp cité par le Daily Mail. Il ressemblait à un rappeur qui débute. Je me suis dit que je n’avais pas le temps pour ça. Mon équipe était plutôt pas mal à ce moment et j’avais besoin de quelqu’un pour être remplaçant et que je pourrais aider à développer. »

Klopp: « Plutôt un bon feeling avec les gens mais là j’avais faux »

Après ce transfert avorté vers le club de la Ruhr, Sadio Mané s’est fait un nom à Salzbourg avant de rejoindre la Premier League du côté de Southampton… et d’y croiser Jürgen Klopp, nommé à la tête des Reds.

« Je dirais que j’ai plutôt un bon feeling avec les gens mais là j’avais faux, a concédé le technicien. J’ai continué de suivre sa carrière et il a eu du succès à Salzbourg. A Southampton, il a simplement tout dominé! »

Klopp s’en est mordu les doigts

Lors d’un duel en mars 2016, Liverpool menait deux à zéro lorsque l’ailier supersonique a fait son entrée en jeu. Un doublé et une prestation remarquable plus tard et les Saints renversaient l’équipe de Klopp.

Quelques mois plus tard, l’entraîneur allemand a déboursé près de quarante millions d’euros pour recruter Sadio Mané. Ensemble, les deux hommes ont remporté la Ligue des champions et ont lancé Liverpool sur la route du titre en Premier League. Pas mal pour un rappeur débutant.