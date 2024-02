vendredi 2 février 2024 • 1060 lectures • 0 commentaires

iGFM (Yamoussoukro) Adversaire de l'Afrique du Sud en quart de finale de la CAN 2023, le Cap-Vert a affiché ses ambitions, ce vendredi à Yamoussoukro, en conférence de presse d'avant-match.

"Ce n'est pas une question d'exploit, on joue pour gagner", a déclaré le joueur capverdien, Logan Costa. "On viendra pour essayer d'atteindre notre objectif. Notre ambition, c'est la victoire même si on prend match par match", a-t-il précisé à un peu plus de 24h du quart de finale contre l'Afrique du Sud, qui se jouera au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro.



Confirmer sa belle dynamique



Après la déclaration de son défenseur central, le sélectioneur du Cap-Vert, Pédro BRITO, a quant à lui fait savoir que l'opposition de demain "sera du 50/50." Même s'il compte confirmer sa belle dynamique face aux Sud-africains qui ont sorti le Maroc considéré comme l'un des favoris de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.



Pour rappel, le quart de finale Cap-Vert-Afrique du Sud est prévu, ce samedi 03 février 2023, à 20h GMT, à Yamoussoukro.



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire)

