Quatrième séance des Lions, au stade Lat Dior (Vidéo)

jeudi 3 juin 2021 • 69 lectures • 0 commentaires

Sport 19 mins Taille

iGFM (Dakar) Hier, à Thies, se tenait la quatrième séance d’entraînement des Lions d'Aliou Cissé, en vue des deux matchs amicaux: Sénégal vs Zambie du 05 juin et Sénégal vs Cap-Vert du 08 juin 2021 à 19h00 au Stade Lat-Dior.





Cet article a été ouvert 69 fois.

Publié par Mamadou Salif editor