iGFM - (Dakar) Le Khalife général des Tidiane a délivré son message. Un véritable sermon, dans lequel il s’est aussi exprimé sur la covid et la vaccination. Ci-dessous un extrait.

"Quand nous ne sommes pas sur la bonne voie, Dieu aime attend de nous qu'on se repentisse de nos erreurs et que nous implorions son pardon. Dieu n’a pas fermé ses portes. Cette covid n’est pas encore terminée. Ce n’est pas une maladie. C’est Dieu qui nous l’a envoyée par dépit (…)

La covid, les médecins ne peuvent pas soigner les populations. Mais ils peuvent les protéger avec le vaccin qui crée des anticorps. Et ces anticorps permettent de résister au virus. Si vous prenez le vaccin, même si vous êtes infectés après, la maladie ne vous éprouve pas beaucoup. Donc, moi mon avis à moi, c’est que tous aillent se vacciner (…)

Que les gens aillent prendre le vaccin et arrêtent de nier. Que les populations aillent se faire vacciner et s’en remettent à Dieu. Retournons à Dieu et implorons son pardon. Prions et donnons l’aumône."