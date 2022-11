Quel rapport entre l'affaire Pape Alè Niang et la disparition des deux gendarmes ?

mercredi 23 novembre 2022

Y'a-t-il un rapport entre la disparition de l'adjudant-chef Didier Badji et le sergent Fulbert Sambou et l’affaire Pape Alè Niang? On serait tenté de le croire suite à l'hypothèse formulée par le journal Quotidien qui rapporte que "leur disparition a été signalée quelques heures après l’arrestation d’un autre gendarme dans cette affaire. Le Journal souligne par ailleurs, que l’exploitation des données du téléphone de Pape Alé Niang aurait permis de déceler des informations cruciales dans ce dossier.

« Cette fuite de ces agents qui entretiennent une relation plus que professionnelle, a été constatée quelques heures après l'arrestation d'un autre gendarme suite aux enquêtes de «fond» dans le dossier pour retrouver les sources de Pape Alé Niang arrêté depuis le 6 novembre dernier et placé sous mandat de pour diffusion d'informations militaires non autorisées par la hiérarchie, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit les institutions publiques», lit-on dans le journal.

Pour rappel, dans un communiqué rendu public hier, a révélé que «selon les premiers éléments de l'enquête, la disparition des susnommés a été signalée dans la soirée du samedi 19 novembre 2022 déclenchant immédiatement des recherches par toutes les unités compétentes du pays».

Le ministère publique ajoute que «la géolocalisation des appareils des disparus a permis de les situer consécutivement au niveau des falaises rocheuses du Cap Manuel où ont été retrouvés par ailleurs un filet de pêche tendu, des restes d'appât de crevettes ainsi que des chaussures appartenant aux susnommés. La Brigade Prévôtale qui s'est immédiatement transportée sur les lieux a procédé aux constatations d'usage à l'effet d'élucider les circonstances précises de ces disparitions»

Publié par Birame Ndour editor